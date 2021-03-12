Москва, , 13:08 — REGNUM Кремль внимательно следит за ситуацией в Мьянме, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в Москве оценивают ситуацию в Мьянме как тревожную. Кремль обеспокоен поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста начались в Мьянме после захвата власти военными, который произошёл 1 февраля. В стране на год введён режим чрезвычайной ситуации.

С 1 февраля по 8 марта не менее 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме.

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