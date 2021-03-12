Москва, , 13:06 — REGNUM Российские власти планируют создать наиболее благоприятные условия для привлечения внутренних инвестиций бизнеса. Об этом 12 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Только так можно эти инвестиции привлекать — и никак по-другому», — сказал представитель Кремля, комментируя совещание президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса и членами правительства.

Он отметил, что в настоящее время действует целый набор инструментов, эффективность которых не признается в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В правительстве же считают эти меры эффективными, сказал Песков. Он добавил, что по результатам встреч будет сформирован перечень поручений.

Напомним, 11 марта Владимир Путин провел совещание, посвященное повышению инвестиционной активности в России. Глава государства призвал бизнес вкладывать средства в Россию, а не держать их в «тихих гаванях».

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