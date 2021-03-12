Редвуд-Сити, США, , 13:05 — REGNUM В Сети появился трейлер нового сюжетного дополнения Murder on Eridanos для ролевой игры The Outer Worlds. Его опубликовали 11 марта на официальном YouTube-канале студии Obsidian Entertainment.

Из трейлера стало известно, что релиз дополнения состоится уже 17 марта 2021 года. Оно будет доступно на PC, PS4 и Xbox One.

В Murder on Eridanos игрокам предстоит расследовать таинственное убийство на системе летающих островов Эриданос. По словам разработчиков, в дополнении появятся новые виды научного оружия, несколько уникальных локаций и дополнительные способности для персонажей.

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