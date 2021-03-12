Токио, , 13:11 — REGNUM Заражение новым, ранее неизвестным штаммом коронавируса выявило у прибывшего в Японию с Филиппин мужчины министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны. Об этом 12 марта сообщает агентство Kyodo.

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Журналисты утверждают, что данная разновидность «столь же опасна», как и штаммы SARS-CoV-2, ранее выявленные в ЮАР и Великобритании.

При этом в данный момент в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира из-за выявления в Британии нового штамма коронавируса, который введен с 28 декабря минувшего года.

Отметим, в настоящее время общее число выявленных на территории Японии подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет более чем 445 тыс.