Обливский район, , 13:04 — REGNUM В Обливском районе Ростовской области по подозрению в хищении 100 тыс. рублей задержана бухгалтер образовательного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 12 марта.

Следователи полагают, что в декабре 2019 года бухгалтер обнаружила, что центр допобразования не израсходовал к концу года более 100 тыс. рублей. Женщина составила фиктивные отчёты о приобретении имущества для нужд организации и обнулила баланс расчётного счёта деньги в свою пользу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».