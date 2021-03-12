Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM Пожарные ликвидировали открытое горение в здании НИИ металлургии и материалов в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в 11:48 по местному времени, спасатели справились с огнём к 12:37. Площадь пожара составила 60 кв.м., устанавливается причина инцидента.

«Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — заявили в МЧС.

В ходе спасательных работ было эвакуировано около 200 человек. Пожарная сигнализация отреагировала своевременно, отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре заявили, что в ходе пожара скончался человек. По предварительным данным, он прыгнул с высоты, спасаясь от огня.

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