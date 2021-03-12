Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Несмотря на проблемы с доставкой вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, Ричард Бергстрём, отвечающий за иммунизацию жителей Швеции, не отказывается от идеи достигнуть целевых показателей и привить все взрослое население страны к середине 2021 года. Вместо этого он указывает, что переход к практике введения только одной дозы переболевшим COVID-19 пациентам может изменить ситуацию. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

11 марта правление AstraZeneca объявило, что компания вдвое сократит поставки вакцин в ЕС во втором квартале 2021 года. Причина заключается в том, что запланированные поставки вакцин из США, Великобритании и Индии остановлены из-за введения в этих странах запретов на экспорт.

Несмотря на это, Ричард Бергстрём считает, что еще рано отказываться от поставленной Швецией цели по вакцинации, согласно которой всем взрослым жителям вакцина должна быть предложена к концу первой половины этого года.

По словам Бергстрёма, переход, например, Германии и Франции на введение только одной дозы вакцины тем, кто недавно переболел COVID-19, может изменить ситуацию и в Швеции тоже.

«Это имело бы существенный эффект, потому что в последнее время у нас и во многих других странах наблюдается активное распространение инфекции», — заявил Бергстрём в эфире SVT.

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