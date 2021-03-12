Рязань, , 13:06 — REGNUM В Рязанской области 12 марта подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 62 человека, в лечебных учреждениях находятся 254 пациента с COVID-19.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. Всего в Рязанской области выявлены 25 225 носителей коронавируса, выздоровели 23 348 человек. Показатель заболеваемости составляет 2 256,63 на 100 тысяч населения, что ниже общероссийского (2 976,64 на 100 тыс. населения).

По данным федерального оперативного штаба зарегистрированы три новых летальных исхода. В целом в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 323 пациента.