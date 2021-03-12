Набережные Челны, Татария, , 13:36 — REGNUM В Набережных Челнах с 12 марта в торговом центре «Омега» начнут вацинацию населения от коронавирусной инфекции. Привиться можно будет ежедневно с 13:00 до 19:00 (мск). Об этом сообщил начальник городского управления здравоохранения Александр Николаев.

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По словам главы ведомства, к вакцинации после осмотра врача допускаются жители старше 18 лет при остутствии противопоказаний. В дальнейшем в зависимости от эффективности рассмотрят увеличение часов вакцинации и организации дополнительных пунктов, отметил Николаев.

Всего в лечебные учреждения Набережных Челнов поступило 17 тыс. доз вакцины «Спутник V». Первым компонентом привиты 14 673 человека. В автограде в настоящее время зарегистрировано 1978 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости ниже республиканского на 22,2% и составляет 370,4 на 100 тыс. населения, добавил начальник управления.

Как сообщало ИА REGNUM 10 марта, в Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли 95 200 человек. Вторую дозу вакцины получили 40 882 человека.

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