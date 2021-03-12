Москва, , 13:09 — REGNUM Среди российских студентов не удалось найти ни одного, кто согласился бы прожить месяц на стипендию. Об этом 12 марта заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы однажды попробовали найти студента, который проживёт на стипендию. Хотели сделать документальный фильм, сделали клич с просьбой, чтобы нашелся человек, который проживет на стипендии ровно месяц, а мы будем его снимать», — сказал Володарский.

Участникам эксперимента был обещан приз, однако никто не согласился попробовать прожить месяц. Это обстоятельство говорит о том, что стипендии для студентов в России остаются низкими, что вынуждает их подрабатывать вместо учебы. Это в свою очередь негативно сказывается на уровне их подготовке по специальности, считает эксперт.

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