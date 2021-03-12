Стокгольм, , 13:09 — REGNUM 11 марта правительство Швеции ужесточило требования для получения двух миллиардов крон в качестве поддержки, которые пойдут компаниям, обеспечивающим работу общественного транспорта во время пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-релиз правительства 12 марта сообщила газета Aftonbladet.

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В частности, компаниям, претендующим на получение государственной помощи, не разрешается сокращать количество автобусов, что может привести к переполненности в общественном транспорте и увеличению рисков распространения коронавируса.

Но отраслевая организация Svensk Kollektivtrafik критически относится к решению правительства.

«Недостаточно по объему финансирования, и это все глупо оформлено. Это не покроет убытки общественного транспорта», — заявил представитель организации Кристофер Тамсонс в эфире радиостанции Sveriges Radio.

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