Йошкар-Ола, , 13:01 — REGNUM В 2021 году в Марий Эл откроют три Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Она будут функционировать на базе Волжской центральной районной больницы, Козьмодемьянской межрайонной больницы и Сернурской центральной районной больницы, сообщает минздрав республики.

Первым планируется открыть ЦАОП в Волжске — в апреле текущего года, в июне — в Козьмодемьянске и в сентябре — в Сернуре.

ЦАОП в Волжске будет обслуживать население Волжского и Моркинского районов, К Козьмодемьянскому центру прикрепляются жители Горномарийского и Юринского районов, Сернурский будет обслуживать пять районов — Сернурский, Мари-Турекский, Параньгинский, Куженерский и Новоторьяльский районы.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» для центров будет закуплено оборудование на 23 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Марий Эл» закупят новую медицинскую технику на 858 млн рублей. В республику поступит 59 единиц нового оборудования, из них 39 единиц техники заменят в медицинских организациях в связи с высокой степенью износа. 20 единиц техники будут направлены на переоснащение медицинских учреждений.

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