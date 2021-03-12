Москва, , 13:03 — REGNUM По итогам января 2021 года импорт новых легковых машин в Россию составил 17,9 тыс. единиц, что на 76,1% выше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Всего за отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на общую сумму 430 млн долларов. А вот экспорт из России легковых машин, наоборот, сократился на 9%, до 4,7 тыс. экземпляров.

Всего из страны за январь 2021 года было экспортировано автомобилей на сумму 63 млн долларов. Также из России было вывезено около 600 грузовых машин (-7,6%) на сумму 18,8 млн долларов.

Напомним, в 2020 года импорт легковых машин в РФ составил 243,2 тыс. единиц — на 19,7% меньше по сравнению с 2019 годом.

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