Сакраменто, США, , 13:00 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс, записавший в свой актив 30 очков.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Виктор Оладипо, набравший 23 очка.

«Хьюстон» потерпел 14-е поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

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