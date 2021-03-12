Осло, , 13:05 — REGNUM В Норвегии вновь растет число выявляемых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем появляются предупреждения о том, что страна приближается к третьей волне пандемии. Об этом сообщила газета Verdens Gang.

За последнюю, 9-ю неделю, зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Среди прочего растет число случаев инфицирования среди детей, но количество госпитализаций среди взрослых также увеличивается.

Вчера, 11 марта, было зарегистрировано 872 новых случая заражения SARS-CoV-2. Это на 265 случаев больше, чем в среднем за последние семь дней (607 случаев). Это также самый высокий суточный показатель с начала января.

«Если так будет продолжаться, мы очень скоро окажемся в ситуации третьей волны заражения», — заявил в интервью изданию заместитель директора здравоохранения Норвегии Эспен Роструп Накстрад.