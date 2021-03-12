Москва, , 12:58 — REGNUM Центральный банк РФ явно хочет не создать правила игры на строительном рынке, а снова метит в мегарегуляторы, но уже явно не на своей территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывания главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что льготная ипотека была очень эффективна, но она должна быть свернута, так как уже появились негативные эффекты.

«Терминология в стиле «негативные эффекты от продления льготной ипотеки» выглядит социально безответственной и весьма странной, — сказал Ордов. — Падение реальных доходов у людей, нуждающихся в улучшении жилья, является негативным? Безусловно, но являются ли низкие темпы экономического роста достаточным основанием для вывода о том, что в льготной ипотеке больше нет необходимости? Думаю, что нет. ЦБ РФ явно хочет не создать правила игры на строительном рынке, а снова метит в мегарегуляторы, но уже не на своей территории. Заинтересованность ЦБ РФ в продажах квартир выглядит очень странно и явно выходит за мандат этого ведомства. Банк России рискует устроить бедлам в «неспокойной обители» рынка жилой недвижимости, хотя это могло бы позволить связать лишнюю ликвидность на руках граждан».

Как подчеркнул Ордов, ожидаемая политика роста процентных ставок сама по себе обеспечит снижение объема ипотечных кредитов на рынке жилья.

«В этих условиях избыточное предложение квадратных метров может появиться только в больном воображении. Интересно, что должны при этом думать честные налогоплательщики из 61 региона Российской Федерации?» — риторически поинтересовался Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила о том, что негативных эффектов от продления льготной ипотеки можно избежать, оставив эту программу лишь в 24 российских регионах.

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