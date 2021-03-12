Чебоксары, , 12:58 — REGNUM Первая декада марта в Чувашии была холоднее нормы. Аномальные морозы этой весной больше не ожидаются, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Снегопад в Чебоксарах ИА REGNUM

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После череды сильных морозов начинается постепенное потепление, но при этом переходный период может растянуться из-за сильных ветров. По предварительным данным, 13 — 16 марта ожидаются порывы ветров до 15 метров в секунду, в результате ощущаемая температура будет на 5 — 10 градусов ниже фактической.

В ночь с 12 на 13 марта прогнозируется −14…−19 градусов морозов, а днём 13 марта температура поднимается до −3…−8 градусов. 14 марта ожидается небольшой снег с метелью, а 15 марта температура может достигать плюсовых значений.

17 марта выглянет солнце и в целом во второй половине марта ночную минусовую погоду могут сменять дневные оттепели. 18 — 21 марта прогнозируется очередной снегопад.

По предварительным расчётам, в предстоящие десять дней средняя температура составит — 5 градусов мороза, что на один градус холоднее среднемноголетних значений.