Кызыл, , 12:57 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств должностными лицами республиканского комитета по лесному хозяйству и Барун-Хемчикского лесничества. Подробности ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным правоохранителей, в 2017 году лесничество оплатило 97 тыс. рублей за обучение своего якобы сотрудника в Санкт-Петербургском филиале Финансового университета при правительстве РФ. Однако позже выяснилось, что студент оказался сыном руководителя комитета, никогда не работавшем в лесничестве.

Кроме того, директор лесничества в мае 2020 года заключил с предпринимателем договор субподряда на реконструкцию лесных дорог, обустройство минерализованных полос и так далее. Однако никаких работ проведено не было.

«Несмотря на это, фигуранты подписали акты приёмки-сдачи, создав тем самым видимость исполнения договорных обязательств на общую сумму 1 миллион 837 тысяч рублей и предоставили в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва для перечисления бюджетных денежных средств», — отметили в ведомстве.

Однако в дело вмешались оперативники управления экономической безопасности МВД республики. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.