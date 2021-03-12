Ярославль, 12 марта 2021, 12:57 — REGNUM В Ярославле суд назначил наказание жителю Дзержинского района, который осенью 2019 года повредил 12 автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
В середине сентября подсудимый ночью ехал на автомобиле из Тутаева в Ярославль. Машину остановили сотрудники ГИБДД и установили, что водитель пьян. Транспорт забрали на спецстоянку, а водитель добралась до города на попутке.
Выйдя на Ленинградском проспекте, мужчина начал резать ножом подвернувшиеся под руку автомобили. Таким образом, видимо, он хотел отомстить полицейским, добавив им работы. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.
Расследованием уголовного дела занимался отдел полиции Дзержинского района.
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