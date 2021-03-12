Ярославль, , 12:57 — REGNUM В Ярославле суд назначил наказание жителю Дзержинского района, который осенью 2019 года повредил 12 автомобилей. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Молоток судьи Pixabay.com

В середине сентября подсудимый ночью ехал на автомобиле из Тутаева в Ярославль. Машину остановили сотрудники ГИБДД и установили, что водитель пьян. Транспорт забрали на спецстоянку, а водитель добралась до города на попутке.

Выйдя на Ленинградском проспекте, мужчина начал резать ножом подвернувшиеся под руку автомобили. Таким образом, видимо, он хотел отомстить полицейским, добавив им работы. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений). Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворены исковые заявление троих потерпевших на общую сумму более 85 000 рублей», — сообщает прокуратура Ярославской области.

Расследованием уголовного дела занимался отдел полиции Дзержинского района.

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