Донецк, , 12:58 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 181 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 12 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 11 марта проведено 984 исследования, из них выявлено 180 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у одного пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 26 140.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2112.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 18 532 человека, еще 5505 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 172 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.