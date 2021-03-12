Самара, , 12:57 — REGNUM Два автотранспортных средства, которые были припаркованы около горящего торгового центра, сгорели в Самаре. Об этом 12 марта сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов на своей странице в социальной сети.

По его словам, пожар в торговом центре «Скала» начался по внешней стене. В результате огонь прошелся по фасаду здания, сгорели два автотранспортных средства, которые были припаркованы рядом.

Он отметил, что сейчас пожар ликвидирован. Спасатели проливают здание. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что огонь прошелся по фасаду здания по площади 400 кв. метров. С пожаром боролись более 130 огнеборцев.

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