Нью-Йорк, США, , 12:54 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, набравший 40 очков. Кроме того, защитник Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейсон Тейтум, набравший 31 очко.

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