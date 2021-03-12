Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Лидера крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию выпустят из-под ареста сразу, как за него внесут залог. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 12 марта заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на брифинге.

«Ника Мелия, его семья или его однопартийцы, товарищи по команде могут внести залог в любое время. Он сможет выйти на свободу в любой момент, даже сегодня», — сказал глава грузинского правительства.

Он добавил, что в ранее генпрокуратуре Грузии дали по этому поводу конкретные разъяснения.

Напомним, Мелию обвиняют в организации беспорядков в Тбилиси, которые прошли в июне 2019 года. Сначала суд выпустил его на свободу под залог 30 000 лари (около $9 тыс. по курсу) при условии ношения электронного браслета, но в ноябре 2020 года Мелия выбросил браслет. Суд в ответ на это увеличил залог до 40 000 лари (около $12 тыс.), но лидер оппозиции отказался платить. 23 февраля Мелию арестовали, что усугубило политический кризис в стране. 12 марта в Тбилиси для урегулирования конфликта прибыл представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон.

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