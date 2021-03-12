Москва, 12 марта 2021, 12:51 — REGNUM Восточный экономический форум пройдёт в России 2—4 сентября, сообщили в фонде «Росконгресс».
"Шестой Восточный экономический форум состоится 2—4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета», — сообщили в «Росконгрессе».
Как сообщало ИА REGNUM, шестой ВЭФ должен был проходить на острове Русский во Владивостоке со 2-го по 5-е сентября 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса форум был отменен.
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