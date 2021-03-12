Сеул, , 12:52 — REGNUM По прогнозам экспертов банка HSBC темпы экономического роста Южной Кореи в 2021 году составят 3,4%, а в 2022 году — 3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей HSBC Global Research.

«Правительство Южной Кореи успешно преодолевает трудности, вызванные пандемией коронавируса, — отметили эксперты. — Ожидается, что в 2022 году Южная Корея продемонстрирует более высокие темпы роста ВВП, чем другие развитые страны мира».

Кроме того, среди причин, по которым южнокорейская экономика сможет восстановиться, специалисты выделяют: эффективность принимаемых мер и наименьший ущерб от мер социального дистанцирования.

Эксперты отмечают, что немаловажным фактором роста является экспорт, в частности поставки электроники.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные зарубежные инвестиционные банки пересмотрели прогнозы темпов падения экономики Южной Кореи в 2020 году.

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