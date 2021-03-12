Москва, 12 марта, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В случае, если птичий грипп начнёт передаваться от человека к человеку, учёные смогут за несколько месяцев разработать и довести до конечного потребителя вакцину от вируса. Об этом РИА Новости заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

«Если вдруг такая изменчивость произойдет, у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально 5−6 месяцев довести до потребителя», — сказал Вознесенский.

Он объяснил, что вакцину от гриппа специалисты ежегодно переделывают заново.

Вознесенский отметил, что «с огромной долей вероятности» жители России смогут быть защищены от птичьего гриппа в течение полугода: «Причём вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощённому сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна, и мы её переделываем ежегодно».