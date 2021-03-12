Минск, , 12:56 — REGNUM Национальный банк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба регулятора.

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне», — говорится в сообщении.

В Нацбанке объявили о принятии ряда решений для ограничения инфляции. Эти решения направлены на усиление контроля за приростом рублёвой денежной базы и широкой денежной массы.

Так, регулятор приостановил постоянно доступные операций по поддержке и изъятию ликвидности до решения об их возобновлении. Для поддержки ликвидности предусмотрены кредитные аукционы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Нацбанк Белоруссии сообщил о сокращении междунарожных резервов до $7,1145 млрд.

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