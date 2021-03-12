Старый Оскол, Белгородская область, 12 марта 2021, 12:50 — REGNUM Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре в Старом Осколе Белгородской области. Об этом 12 марта написал на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.
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Прививку от COVID-19 теперь впервые в регионе можно сделать не в пункте вакцинации. За первые два часа работы в торговом центре препарат «Спутник V» получили 10 человек. Следующий мобильный пункт откроют на базе одного из крупных ТРЦ в Белгороде на следующей неделе.
С начала вакцинации на прививки записались уже более 90 тысяч человек. Завершили иммунизацию свыше 52 тысяч добровольцев.