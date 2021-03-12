Анапа, Краснодарский край, , 12:49 — REGNUM Проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме в Анапе начали следователи СУ СКР по Краснодарскому краю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе ведомства.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю следственным отделом по городу Анапе была организована процессуальная проверка. Со слов одного из жильцов данного дома возможной причиной возгорания могла стать незаконная перепланировка части одной из квартир под сауну», — уточнили в СК.

Следователь и криминалист осматривают место происшествия. Предстоит выяснить точную причину пожара, а также установить очаги возгорания. СК также намерено дать оценку действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 марта в восьмиэтажном жилом доме на улице Лазурной в Анапе произошёл пожар, в результате выгорели 24 квартиры из 180. Эвакуированы 300 человек. Проверку уже начала прокуратура. По данным надзорного ведомства, дом не являлся самостроем, был сдан в 2008 году. Вместе с тем власти намерены проверить законность строительства мансарды в этом доме — именно там и возник пожар.

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