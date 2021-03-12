Красноярск, , 12:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 139 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 64 342. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в региональном оперштабе.

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Выздоровели ещё 135 жителей Красноярского края. За всё время в регионе от COVID-19 излечились 59 535 человек.

За сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 12 человек, за весь период пандемии — 2949.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Красноярском крае было выявлено 138 носителей коронавируса, выздоровел 131 человек, скончались 13 пациентов с COVID-19.

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