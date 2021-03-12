Душанбе, , 12:48 — REGNUM Афганская авиакомпания «КамЭйр» впервые за год выполнила регулярный авиарейс по маршруту Душанбе — Кабул, сообщает издание «Авеста» со ссылкой на агентство гражданской авиации Таджикистана.

Авиаперевозки возобновлены с 10 марта с частотой один рейс в неделю. Рейсы будут выполнять таджикистанская авиакомпания «Сомон эйр» и афганская «КамЭйр».

Напомним, в начале марта представители агентства гражданской авиации Таджикистана встретились с руководством компаний «Белавиа», «Эйр Астана» и «КамЭйр». Собеседники обсудили возобновление авиасообщения.

Читайте также: Росавиация выдала допуски на международные рейсы семи авиакомпаниям