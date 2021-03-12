Одинцово, Московская область, , 12:47 — REGNUM В Московской области 12 марта губернатор Андрей Воробьёв испёк блины, сообщает его личный телеграм-канал.

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Глава региона посетил Лесногородскую школу Одинцовского городского округа Подмосковья, где «по старинной русской традиции пёк блины на Масленицу» вместе со школьниками.

В информации канала отмечается, что блины получились сытными и вкусными — «даже сырники с вилок падали».

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Челябинска 13 марта будет ограничено движение транспорта. Причиной являются мероприятия по случаю Масленицы.

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