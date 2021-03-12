Москва, , 12:46 — REGNUM Любые международные развлекательные мероприятия должны быть вне политики. Хотя это получается достаточно редко, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя требование организаторов Евровидения заменить песню группы из Белоруссии

«Понятно, что Запад очень не любит Александра Лукашенко, и в этом ничего удивительного нет. Зная позицию организаторов конкурса, можно было бы сделать нейтральную песню про любовь или про популярные месте в Белоруссии — Мирский замок или Раубичи.

А вообще репутация этого конкурса очень спорная, сомнительная. Давно России пора придумать альтернативу. Конкурс стран Евразийского Союза плюс Турция, Иран и т.д. Тюркская и персидская музыка очень красивая.

Можно и латиносов позвать, Венесуэлу например. Можно сделать аналогичный конкурс песен только на русском языке. Он сейчас объединяет людей из разных стран и не только на постсоветском пространстве.

Думаю, Белоруссия не очень много потеряет, если не будет участвовать в конкурсе Евровидения», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, организаторы «Евровидения-2021» не приняли песню от Белоруссии из-за политизированности. Аргумент — композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Читайте также: Little Big на Евровидении заменит манифест с тайным смыслом