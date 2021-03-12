Москва, , 12:45 — REGNUM На сегодняшний день угроза возникновения пандемии птичьего гриппа в России незначительна, поскольку всего в стране им болеют несколько человек. Об этом РИА Новости заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Заболевших [птичьим гриппом в России] всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, что незначительна», — сказал Вознесенский.

При этом он подчеркнул, что в случае, если выявится передача такого гриппа от человека к человеку, то угроза возникновения пандемии птичьего гриппа усилится.

Вознесенский подчеркнул, что на сегодняшний день «этого нет».