Москва, , 12:46 — REGNUM Письмо с благодарностью за предоставленную возможность бесплатной вакцинации от COVID-19 для сотрудников зарубежных дипломатических миссий направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы. Об этом 12 марта сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«На имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова поступило благодарственное письмо от посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы», — сказала она.

Также Захарова напомнила, что Бюльбюль оглы является дуайеном (главой дипломатического корпуса) в Москве.

«В этом письме подчеркивается, что инициатива МИД РФ заслуживает глубокого уважения и высоко оценена со стороны всего дипломатического корпуса», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля министерство иностранных дел России направило приглашение для бесплатного участия в вакцинации от COVID-19 всем посольствам и представительствам международных организаций в РФ.