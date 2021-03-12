Йошкар-Ола, , 12:45 — REGNUM В Марий Эл в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» закупят новую медицинскую технику на 858 млн рублей. Об этом сообщает региональный минздрав.

По данным ведомства, в республику поступит 59 единиц нового оборудования, из них 39 единиц техники заменят в медицинских организациях в связи с высокой степенью износа. В частности, поликлиники будут оснащены новыми стационарными рентгеновскими аппаратами, цифровыми рентгенаппаратами для флюорографии легких, цифровыми маммографами и универсальными системами ультразвуковой визуализации.

20 единиц техники будут направлены на переоснащение медицинских учреждений. В числе новых аппаратов — компьютерный многосрезовый томограф и рентгеновские аппараты для разных видов исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Марий Эл» на 2021 — 2025 годы была утверждена в декабре 2020 года. На реализацию мероприятий программы планируется направить 2,060 млрд рублей, из них 1,993 млрд рублей — средства федерального бюджета, 66, 768 млн рублей — средства бюджета Марий Эл.

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