Саратов, , 12:46 — REGNUM В Саратове на базе предприятий корпорации «Росэлектроника» планируют создать технопарк «Полигон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минпромышленности и энергетики Саратовской области.

Министр промышленности и торговли РФ Олег Бочаров выразил готовность оказать региону помощь, в том числе финансовую, но и резидентам необходимо представить планы по развитию с конкретными результатами. Для них будут предложены различные послабления и льготы, в том числе в платежах по налогу на имущество, прибыль, по земельному и транспортному налогу. На базе технопарка требуется создать единую цифровую региональную промышленную платформу.

Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов заверил, что в технопарке возможно развивать как приборостроительное направление, так и химическое, медицинское и энергетическое. Инвестиции в проект составят порядка 600 млн рублей.

Руководители саратовских предприятий направят свои предложения, которые впоследствии учтут при создании технопарка и определят сроки реализации по каждому этапу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области общий объем инвестиций в период с 2020 по 2025 годы в соответствии с инвестиционными программами субъектов электроэнергетики составит около 105 млрд рублей. Соответствующие цели утверждены «Схемой и Программой развития электроэнергетики Саратовской области на 2021−2025 годы».

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