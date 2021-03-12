Владикавказ, , 12:44 — REGNUM В Северной Осетии наблюдается устойчивая тенденция снижения числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено всего 20 новых заболевших, сообщили 12 марта в федеральном оперативном штабе. Это минимальный показатель за вторую волну коронавируса.

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Общая численность носителей инфекции за все время пандемии достигла 16 006 человек. Из них выздоровели 14 728 пациентов, в том числе за минувшие сутки 36 человек.

Не удалось спасти врачам 157 жителей РСО-Алании. Последние два случая смертельного исхода были зафиксированы в республике 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии привиты от коронавируса уже более 14 тыс. человек. Почти половина из них получила вторую дозу вакцины.

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