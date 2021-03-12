Анапа, Краснодарский край, , 12:43 — REGNUM Законность строительства мансардного этажа горевшего дома в Анапе будет проверена, сообщили в администрации региона 12 марта.

«Необходимо четко понять, как этот мансардный этаж был построен. Вызвать застройщика, проанализировать, как вводился дом», — дал поручение первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Он также отметил, что замглавы Анапы по социальным вопросам «должен знать каждого пострадавшего».

«Ситуация на особом контроле губернатора. Сейчас нужно оперативно укрыть 8 этаж, отрезать электрику от сгоревшей мансарды, приступить к подключению других этажей», — добавил Андрей Алексеенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в восьмиэтажном доме на улице Лазурной в Анапе произошёл рано утром 12 марта, огонь охватил более 3,1 тыс. кв. м мансардного этажа. Выгорело, по уточненным данным, 24 квартиры из 180. Жителей временно разместили в гостиницах. В Анапе введен локальный режим ЧС.

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