Москва, , 12:42 — REGNUM В России обнаружились более 6,3 тыс. камер видонаблюдения, у которых оказались открытые IP-адреса, что делает их доступными для киберпреступников. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Avast.

Отмечается, что некоторые камеры расположены на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях.

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля либо пароль к ним установлен по умолчанию», — сообщили в компании.

По словам экспертов, через IP-адреса таких камер злоумышленники могут проникнуть в сети компаний и предприятий, а наличие такой камеры в банке грозит утечками данных кредитных карт и паспортов клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США к служебным камерам видеонаблюдения компании Verkada Inc, обеспечивающим безопасность компаний, больниц, школ, тюрем и полицейских департаментов, подключились неизвестные хакеры.

Хакерам удалось получить доступ к базе данных компании Verkada Inc, производящей и обслуживающей камеры видеонаблюдения. В числе клиентов Verkada Inc как крупные корпорации, например, Tesla и Cloudflare, так и множество более мелких компаний, а также школы, больницы, тюрьмы, полицейские департаменты и другие организации.

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