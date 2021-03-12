Пермь, , 12:42 — REGNUM В Пермском крае при проведении аукционов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по 37 объектам сэкономили 201,3 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию светофоров и установку нового оборудования, а также на ремонт еще четырех участков дорог, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На сэкономленные деньги отремонтируют дополнительно дороги в Перми, Краснокамске и Пермском районе. Общая протяженность объектов составит 11,8 км.

В краевом центре приведут в порядок дорожное полотно по ул. Якутская и ул. Чукотская (8,1 км и 100 м соответственно). В Пермском районе приведут в нормативное состояние дорогу между селами Култаево (центр сельского поселения) и Башкултаево (почти 2 км). В Краснокамском округе ремонту подвергнут участок дороги Гуляево — Курановка протяженностью 1,6 км.

Всего в пермской городской агломерации в 2021 году в рамках нацпроекта построят, отремонтируют и реконструируют почти 90 км дорог — на территории Перми, Пермского района, Краснокамска и Добрянского городского округа.

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