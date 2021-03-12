Анкара, 12 марта 2021, 12:44 — REGNUM Французская компания Renault в Турции представила новый субкомпактный седан Taliant. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
От румынского нового Dacia Logan турецкий Taliant отличается фальшрадиаторной решёткой с узнаваемым вырезом, более крупной светодиодной головной оптикой с крюковидными дневными ходовыми огнями, а также модернизированным передним бампером и новыми задними фонарями.
Какие будут моторы у Taliant автопроизводитель пока не раскрывает. Возможно, что линейка двигателей пополнится 1,5-литровым дизельным силовым агрегатом мощностью 95 л. с. (220 Нм).
На турецком авторынке автомобиль появится в середине нынешнего года. Ожидается, что после Турции Renault Taliant появится на латиноамериканском рынке.
Ранее в компании Renault сообщали, что в связи с недостатком электронных компонентов производство машин марки в Турции будет приостановлено с 15 по 22 марта нынешнего года.
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