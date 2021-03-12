Москва, , 12:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен лично выступить перед участниками Федерального собрания, такой сценарий прорабатывается в рамках подготовки к ежегодному посланию. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 12 марта журналистам.

«Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятий, выступать лично», — сказал Песков.

Он не стал говорить подробнее о предстоящем мероприятии и пояснил, что всё будет зависеть от эпидемиологического режима. В 2021 году послание Федеральному собранию не обязательно пройдёт в Георгиевском зале Кремля, как ранее, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля не подтвердил, что Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 7 или 8 апреля. Такие сведения ранее появились в ряде телеграм-каналов. Никакие даты ещё не определены, сказал Песков.

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