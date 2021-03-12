Москва, , 12:39 — REGNUM В случае размещения Соединёнными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия не оставит эти действия со стороны Вашингтона без реакции. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Комментируя публикацию в японских СМИ о планах Токио и Вашингтона обсудить перспективы размещения в Японии американских ракет средней дальности наземного базирования, дипломат подчеркнула, что это именно бы «бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности».

«Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями», — уверена представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Подобное развитие событий, очевидно, никак не укрепит безопасность ни США, ни тем более их союзников. При этом появление дополнительных ракетных угроз, безусловно, повлечет за собой реакцию с нашей стороны», — предупредила Захарова.

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Напомним, на прошлой неделе газета Nikkei со ссылкой на источник в японском правительстве сообщила, что правительство Японии в настоящее время не ведёт с США переговоров о развёртывании на территории страны новых американских ракет, но приветствовало бы эти меры противодействия активности Китаю в регионе.

По информации журнала Defence News, США в настоящее время изучают перспективы размещения на островах в Восточно-Китайском море ракет наземного базирования с дальностью поражения более 500 км. Пентагон намерен уже в текущем году запросить на эти цели $1,3 млрд.