Москва, 12 марта 2021, 12:39 — REGNUM В случае размещения Соединёнными Штатами ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия не оставит эти действия со стороны Вашингтона без реакции. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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Комментируя публикацию в японских СМИ о планах Токио и Вашингтона обсудить перспективы размещения в Японии американских ракет средней дальности наземного базирования, дипломат подчеркнула, что это именно бы «бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности».
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Напомним, на прошлой неделе газета Nikkei со ссылкой на источник в японском правительстве сообщила, что правительство Японии в настоящее время не ведёт с США переговоров о развёртывании на территории страны новых американских ракет, но приветствовало бы эти меры противодействия активности Китаю в регионе.
По информации журнала Defence News, США в настоящее время изучают перспективы размещения на островах в Восточно-Китайском море ракет наземного базирования с дальностью поражения более 500 км. Пентагон намерен уже в текущем году запросить на эти цели $1,3 млрд.