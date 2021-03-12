Кишинёв, , 12:45 — REGNUM В Молдавии слишком сложная эпидемиологическая обстановка, чтобы можно было выводить людей на массовые протестные акции. Такое заявление 12 марта сделал экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в видеообращении на своем YouTube-канале.

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Политик прокомментировал призывы к протестам против действий президента республики Майи Санду, которая ищет повод для роспуска парламента.

«Я не могу представить, что должно произойти в Молдавии, в политическом плане, чтобы я призвал людей выходить на улицы, когда в день по 2 000 человек заражаются коронавирусом, а 30 — 40 или 37 человек, как вчера, умирают. То есть, врачи задыхаются в больницах, нет мест, а мы из-за политических амбиций будем вытаскивать людей на улицы?», — сказал Додон.

Он отметил, что в условиях пандемии считает единственным способом вывести страну из политического кризиса — диалог.

Напомним, ранее Додон также заявил, что не согласен с проведением досрочных выборов, пока в Молдавии не стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

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