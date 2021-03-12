Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону дом № 39 на улице Станиславского, на фасаде которого сохранились следы от пуль и снарядов, признали объектом культурного наследия. Об этом сообщили активисты проекта «Урбанистика Ростова-на-Дону».

«Случай с домом — огромный показатель того, что объединив усилия можно достичь желаемого. Да, это всего лишь дом и впереди нас ждёт много неосязаемых вещей. Например, принятие объединенной охранной зоны или отмена зоны регулирования архитектурной среды. Против таких вещей бороться сложно, но тоже надо, чтобы не бегать и не спасать каждый исторический дом», — пишут общественники.

ИА REGNUM напоминает, что дом №39 на улице Станиславского в декабре 2020 года подлежал сносу. Такой вердикт вынесли власти, однако они не учли мнения общественников, которые начали борьбу за сохранение исторической памяти.

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