Бразилиа, , 12:38 — REGNUM Мэрия Рио-де-Жанейро продлила до 22 марта большинство ограничительных мер, чтобы попытаться сдержать распространение COVID-19 в бразильском штате. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Мэр Рио Эдуардо Паес продлил несколько ограничений, которые вновь вступили в силу 12 марта, однако также он продлил часы работы баров и ресторанов и разрешил торговлю на набережной.

Новое положение также расширяет работу сферы услуг, государственных учреждений и торговли в целом, а в супермаркетах и аптеках продолжится нормальная работа. Барам и ресторанам дали добро для работы в ночное время, а пляжные киоски, ранее запрещенные, могут снова работать.

Паес подчеркнул, что учреждение или заведение, которое не соблюдает правила, будет закрыто на 15 дней и «в случае повторения разрешение будет аннулировано».

В последние дни владельцы этих заведений выразили протест против ограничения времени работы и обратились в суд.

Экономическая деятельность была распределена по временным интервалам, чтобы уменьшить количество пассажиров в общественном транспорте. Мэр указал, что, хотя показатели смертности имеют тенденцию к снижению, количество людей, которые обращаются с жалобами на симптомы, продолжает расти, в связи с чем было решено сохранить ограничения.

«Мы не собираемся ждать, пока заполнятся отделения интенсивной терапии, чтобы что-то сделать. Сегодняшние цифры указывают на тяжелую ситуацию в ближайшее время», — признал он.