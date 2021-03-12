Челябинск, , 12:38 — REGNUM В центре Челябинска 13 марта будет ограничено движение транспорта. Причиной являются мероприятия по случаю Масленицы, сообщили журналистам в ГИБДД.

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Движение перекроют для всех видов транспорта, кроме общественного. Ограничение будет действовать с 12:00 до 16:00 по местному времени. Автомобилистов просят отнестись с пониманием к этой мере.

Как сообщало ИА REGNUM, масленичная неделя проходит с 8 по 14 марта.