Киев, , 12:44 — REGNUM Авиационная отрасль Украины может достичь показателей 2019 года не ранее 2024 года. Об этом заявил исполняющий обязанности директора госкомпании «Украэрорух» Андрей Ярмак 12 марта в интервью информационному агентству «Украинские новости».

Он рассказал, что участники авиарынка ожидают «открытия Европы», после чего вернутся к обычному режиму работы.

«По самым оптимистичным прогнозам, показателей 2019 года авиационная отрасль сможет достичь не ранее 2024 года. При пессимистическом сценарии этот кризис может затянуться на 10 лет и более», — добавил Ярмак.

По его прогнозам, 2021 года в любом случае будет для авиакомпаний более удачным, нежели 2020 год, когда несколько месяцев авиаперевозок практически не было.

Напомним, ранее Ярмак рассказал, что Украина лишилась значительного процента авиатрафика из-за госпереворота 2014 года и последовавших за ним событий.

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