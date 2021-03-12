Киев, 12 марта, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Киеву нужно возбуждать уголовное дело против тех, кто организовал государственный переворот, в результатекоторогоУкраинаипотеряла Крым, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 12 марта, комментируя высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Данилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Политика Украины

Как сообщалось ранее, Данилов заявил, чтоСНБО поручил Службе безопасностиУкраинывыяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота в Крыму. ДепутатамВерховной рады, проголосовавшим за это решение, могут быть предъявленыобвинения вгосударственной измене.

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« Возбуждать уголовное дело надо было бы против тех, кто организовал в 2014 году государственный переворот на Украине, кто привёл на Майдан снайперов и устроил там бойню. Именно в результате этого переворота, прихода к власти в Киеве оголтелых украинских шовинистов Украина потеряла Крым. Русофобская политика этих деятелей спровоцировала конфликт на востоке Украины. Когда-то такое дело обязательно будет возбуждено.

Пока же констатируем, что несмотря на очевидное желание жителей Крыма вернуться в Россию, которое заявлялось ими в разных формах с 1991 года, до 2014 года полуостров оставался частью Украины. Никакой госизмены в голосовании депутатов Рады по соглашения о Черноморском флоте, а также в действиях Виктора Януковича, поддерживавшего добрососедские отношения с Россией, не было.